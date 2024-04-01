В окупованому Старобільську під час вибуху машини загинув колаборант

В окупованому Старобільську Луганської області під час вибуху автомобіля загинув колаборант Валерій Чайка. Фото: РІА Новини

В окупованому Старобільську Луганської області під час вибуху свого автомобіля загинув «заступник керівника ГУ ЛНР "Центр з обслуговування освітніх організацій"» Валерій Чайка. Про це повідомив «голова» Старобільського району Володимир Чернєв у своєму телеграм-каналі.

«Першого квітня 2024 року о 13:30 біля Старобільського факультету (філії) ФДБОУ ВО "ЛДПУ" було здійснено підрив машини. Внаслідок події загинув заступник керівника ГУ ЛНР "Центр з обслуговування освітніх організацій" Чайка Валерій Григорович», — написав Чернєв.

За інформацією телеграм-каналу «Оперативний Інформ», у 2022 році Чайка перейшов на бік окупантів, був призначений радником голови адміністрації Старобільського району. Брав активну участь у створенні нових окупаційних органів. Один із організаторів «відкриття» у Старобільську підконтрольних Росії «митного посту» та місцевого підрозділу «МВС ЛНР».