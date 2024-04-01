Российский диктатор Владимир Путин планирует назначить генерал-полковника Александра Лапина командующим своим Ленинградским военным округом. Это якобы должно усилить защиту РФ от НАТО. Об этом пишет издание Newsweek.

По данным издания, Лапин является наиболее вероятным кандидатом на этот пост. При этом, официально он еще не назначен.

Напомним, что в феврале 2024 — го Путин подписал указ об официальном восстановлении Ленинградского военного округа и Московского военного округа.

Тогда ряд экспертов оценивали такое решение Путина как подготовку к предстоящему широкомасштабному вторжению в страны НАТО.

Отметим, что Александр Лапин до октября 2022 года занимал должность командующего Центральным военным округом России. А уже в 2023 г. он был назначен начальником штаба сухопутных войск страны.

Лапин был ответственен за оккупацию Харьковской области. Однако отличился бегством россиян оттуда, а также потерей Лимана, Изюма и Балаклеи. Тогда российские СМИ называли его рекордсменом по количеству утраченной на войне техники.

Лапина часто критиковал погибший лидер ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин.