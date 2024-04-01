Путін планує провести перестановки у військовому командуванні для «захисту» від НАТО — Newsweek

Російський диктатор Володимир Путін планує призначити генерал-полковника Олександра Лапіна командувачем свого Ленінградського військового округу. Це нібито має посилити захист РФ від НАТО. Про це пише видання Newsweek.

За даними видання, Лапін є найімовірнішим кандидатом на цю посаду. При цьому офіційно він ще не призначений.

Нагадаємо, що в лютому 2024-го Путін підписав указ про офіційне відновлення Ленінградського військового округу та Московського військового округу.

Тоді низка експертів оцінювала таке рішення Путіна як підготовку до майбутнього широкомасштабного вторгнення до країн НАТО.

Зазначимо, що Олександр Лапін до жовтня 2022 року обіймав посаду командувача Центрального військового округу Росії. А вже 2023 р. його було призначено начальником штабу сухопутних військ країни.

Лапін був відповідальний за окупацію Харківської області. Проте відзначився втечею росіян звідти, а також втратою Лимана, Ізюма та Балаклеї. Тоді російські ЗМІ називали його рекордсменом за кількістю втраченої на війні техніки.

Лапіна часто критикував загиблий лідер ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.