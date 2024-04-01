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ВСУ на Бахмутском направлении отбили 14 атак россиян — Генштаб

01 апреля 2024, 22:08

ВСУ на Бахмутском направлении отбили 14 атак россиян — Генштаб

Украинские военнослужащие продолжают сдерживать оккупантов на передовой, идут ожесточенные бои. В частности, на Бахмутском направлении Силы обороны отразили более 10 атак российских солдат. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба в вечерней сводке.

«В течение суток зафиксировано 61 боевое столкновение. В общем, враг нанес 7 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», — говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Спорное, Ивано-Дарьевка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр Донецкой области, где оккупанты, при поддержке авиации, пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Часов Яр, Ступочки, Клещиевка Донецкой области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 8 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где россияне пытались прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Чернещина Харьковской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области; Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силами обороны отражены 6 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области, где захватчики пытались выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Александрополь, Орловка, Уманское, Яснобродовка, Карловка, Очеретино Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Бердичи, Уманское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное и Золотая Нива Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Новомихайловка, Константиновка, Урожайное Донецкой области.   

Ранее мы писали, что 30 марта на Авдеевском направлении российская армия осуществила, возможно, одну из самых масштабных танковых атак на украинские позиции с 24 февраля 2022 года. При этом, ВСУ отразили эту атаку: потеряв треть своих танков, россияне так и не продвинулись вперед.

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