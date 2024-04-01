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ЗСУ на Бахмутському напрямку відбили 14 атак росіян — Генштаб

01 квітня 2024, 22:08

ЗСУ на Бахмутському напрямку відбили 14 атак росіян — Генштаб

Українські військовослужбовці продовжують стримувати окупантів на передовій, тривають запеклі бої. Зокрема, на Бахмутському напрямі Сили оборони відбили більше 10 атак російських солдатів. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу у вечірньому зведенні.

«Протягом доби зафіксовано 61 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 7 ракетних та 61 авіаційного удару, здійснив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населеними пунктами», — йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Чернещина Харківської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області; Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Спірне, Івано-Дар’ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Часів Яр, Ступочки, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Олександропіль, Орлівка, Уманське, Яснобродівка, Карлівка, Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Бердичі, Уманське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне та Золота Нива Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Новомихайлівка, Костянтинівка, Урожайне Донецької області.

Раніше ми писали, що 30 березня на Авдіївському напрямку російська армія здійснила , можливо, одну з наймасштабніших танкових атак на українські позиції з 24 лютого 2022 року. При цьому ЗСУ відбили цю атаку: втративши третину своїх танків, росіяни так і не просунулися вперед.

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