Российская колонна танков под Тоненьким. Фото: 25-я десантно-штурмовая бригада

30 марта на Авдеевском направлении российская армия осуществила, возможно, одну из самых масштабных танковых атак на украинские позиции с 24 февраля 2022 года. При этом, ВСУ отразили эту атаку: потеряв треть своих танков, россияне так и не продвинулись вперед. Об этом пишет Forbes со ссылкой на собеседников в украинской армии

По информации издания, за несколько недель до этого штурма россияне в основном использовали пехоту для наступления к западу от города из-за нехватки транспортных средств после больших потерь во время захвата Авдеевки в середине февраля.

Однако, в последние дни ситуация изменилась. На Авдеевском направлении противник снова применил бронетехнику, в том числе танки.

36 танков и 12 БМП из 6-го танкового полка российской армии, входящего в состав 90-й танковой дивизии, атаковали вдоль дороги, ведущей из оккупированного Россией Тоненького к подконтрольному Украине селу Уманское, что в двух милях к западу.

Украинская 25-я бригада заметила колонну и нанесла по ней мощный удар. 12 танков и 8 БМП были подбиты.

На следующий день после штурма украинский Центр оборонных стратегий описал бои вокруг Тоненького как «позиционные», то есть ни одна из сторон существенно не продвинулась вперед.

Издание Forbes предполагает, что, несмотря на проблемы с поставками основных боеприпасов, украинские бригады все еще способны организовать ожесточенную оборону с использованием мин, артиллерии, противотанковых ракет и ударных дронов.