Украине удалось вернуть домой еще одного похищенного россиянами ребенка

Домой с временно оккупированных территорий (ВОТ) удалось вернуть еще одного ребенка. Об этом написал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



«Два года несовершеннолетнему парню пришлось жить в оккупации и ходить в русскую школу. Больше юношу пугало, что после так называемой "юнармии", россияне заставят его воевать против Родины. Теперь ему уже семнадцать. Все это время молодой человек продолжал надеяться на возвращение в Украину. Осуществить это желание помогла волонтерская организация Save Ukraine», — отметил глава Херсонской ОВА.



В данный момент, парень с семьей в безопасном месте, под наблюдением медиков и психологов. С начала 2024 удалось вернуть 48 детей с временно оккупированной Херсонщины.



Ранее еще троих детей, похищенных из Херсонской области удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию, это мальчишки пяти, 11-ти и 14-ти лет. О