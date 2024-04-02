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Україні вдалося повернути додому ще одну викрадену росіянами дитину

02 квітня 2024, 09:59

Україні вдалося повернути додому ще одну викрадену росіянами дитину

Додому з тимчасово окупованих територій (ТОТ) вдалося повернути ще одну дитину. Про це написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Два роки неповнолітньому хлопцю довелося жити в окупації та ходити до російської школи. Найбільше юнака лякало, що після так званої "юнармії" росіяни змусять його воювати проти Батьківщини. Нині йому вже сімнадцять. Увесь цей час хлопець продовжував сподіватися на повернення в Україну. Здійснити це бажання допомогла волонтерська організація Save Ukraine», – зазначив голова Херсонської ОВА.

На цей момент хлопець із сім'єю у безпечному місці, під наглядом медиків та психологів. З початку 2024 року вдалося повернути 48 дітей із тимчасово окупованої Херсонщини.

Раніше ще трьох дітей, викрадених із Херсонської області, вдалося повернути на підконтрольну Україні територію - це хлопчики 5-ти, 11-ти та 14-ти років. 

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