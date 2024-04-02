Российские войска обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области: много разрушений

Российские войска обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки, 1 апреля. Об этом говорится в отчете полиции Донецкой области.
«Предварительно – люди не пострадали. За прошедшие сутки правоохранители зафиксировали 1678 обстрелов», — заявили в пресс-службе Нацполиции.
Громко было в городах Дружковка, Торецк, поселках Великая Новоселка, Острое, Очеретино, селах Веролюбовка, Дачное, Карловка, Птичье, Стенки.
Очередной обстрел Донецкой области оккупантами. Фото: Нацполиция
По оценкам правоохранительных органов, повреждены 25 гражданских объектов — 18 жилых домов, админздание, дом культуры, учебное заведение, автомобили, ЛЭП.
По Торецку Россия нанесла авиаудар. Разрушения получили четыре частных дома. Ракетой «С-300» оккупанты ударили по Дружковке.
Очередной обстрел Донецкой области оккупантами. Фото: Нацполиция
Очередной обстрел Донецкой области оккупантами. Фото: Нацполиция
В результате обстрелов из артиллерии в Веролюбовке пострадали 9 домов. Поселок Острое россияне накрыли артиллерией, повреждены два многоквартирных дома.
Ранее около 01:00 ночи, 1 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке Донецкой области.