Российские войска обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области: много разрушений

Очередной обстрел Донецкой области оккупантами. Фото: Нацполиция

Российские войска обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки, 1 апреля. Об этом говорится в отчете полиции Донецкой области.



«Предварительно – люди не пострадали. За прошедшие сутки правоохранители зафиксировали 1678 обстрелов», — заявили в пресс-службе Нацполиции.



Громко было в городах Дружковка, Торецк, поселках Великая Новоселка, Острое, Очеретино, селах Веролюбовка, Дачное, Карловка, Птичье, Стенки.

Очередной обстрел Донецкой области оккупантами. Фото: Нацполиция

По оценкам правоохранительных органов, повреждены 25 гражданских объектов — 18 жилых домов, админздание, дом культуры, учебное заведение, автомобили, ЛЭП.



По Торецку Россия нанесла авиаудар. Разрушения получили четыре частных дома. Ракетой «С-300» оккупанты ударили по Дружковке.

Очередной обстрел Донецкой области оккупантами. Фото: Нацполиция

Очередной обстрел Донецкой области оккупантами. Фото: Нацполиция

В результате обстрелов из артиллерии в Веролюбовке пострадали 9 домов. Поселок Острое россияне накрыли артиллерией, повреждены два многоквартирных дома.



Ранее около 01:00 ночи, 1 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке Донецкой области.