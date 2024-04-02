Російські війська обстріляли 10 населених пунктів Донецької області: багато пошкоджень

Російські війська обстріляли 10 населених пунктів Донеччини минулої доби, 1 квітня. Про це йдеться у звіті поліції Донецької області.
«Попередньо, люди не постраждали. Минулої доби правоохоронці зафіксували 1678 обстрілів», — заявили у пресслужбі Нацполіції.
Гучно було у містах Дружківка, Торецьк, селищах Велика Новосілка, Гостре, Очеретине, селах Віролюбівка, Дачне, Карлівка, Птиче, Стінки.
Черговий обстріл на Донеччині російськими окупантами. Фото: Нацполіція
За оцінками правоохоронних органів, пошкоджено 25 цивільних об'єктів: 18 житлових будинків, адмінбудівлю, будинок культури, навчальний заклад, автомобілі та ЛЕП.
По Торецьку Росія завдала авіаудару. Зруйновані чотири приватні будинки. Ракетою С-300 російські окупанти вдарили по Дружківці.
Черговий обстріл на Донеччині російськими окупантами. Фото: Нацполіція
Черговий обстріл на Донеччині російськими окупантами. Фото: Нацполіція
Унаслідок обстрілів з артилерії у Віролюбівці зруйновані дев'ять будинків. Селище Гостре росіяни накрили артилерією, пошкоджено два багатоквартирні будинки.
Раніше близько 01:00 ночі 1 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Дружківці Донецької області.