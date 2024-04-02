Російські війська обстріляли 10 населених пунктів Донецької області: багато пошкоджень

Черговий обстріл на Донеччині окупантами. Фото: Нацполіція

Російські війська обстріляли 10 населених пунктів Донеччини минулої доби, 1 квітня. Про це йдеться у звіті поліції Донецької області.



«Попередньо, люди не постраждали. Минулої доби правоохоронці зафіксували 1678 обстрілів», — заявили у пресслужбі Нацполіції.



Гучно було у містах Дружківка, Торецьк, селищах Велика Новосілка, Гостре, Очеретине, селах Віролюбівка, Дачне, Карлівка, Птиче, Стінки.

Черговий обстріл на Донеччині російськими окупантами. Фото: Нацполіція

За оцінками правоохоронних органів, пошкоджено 25 цивільних об'єктів: 18 житлових будинків, адмінбудівлю, будинок культури, навчальний заклад, автомобілі та ЛЕП.



По Торецьку Росія завдала авіаудару. Зруйновані чотири приватні будинки. Ракетою С-300 російські окупанти вдарили по Дружківці.

Черговий обстріл на Донеччині російськими окупантами. Фото: Нацполіція

Черговий обстріл на Донеччині російськими окупантами. Фото: Нацполіція

Унаслідок обстрілів з артилерії у Віролюбівці зруйновані дев'ять будинків. Селище Гостре росіяни накрили артилерією, пошкоджено два багатоквартирні будинки.



Раніше близько 01:00 ночі 1 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Дружківці Донецької області.