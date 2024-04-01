Дружковка: Ночью оккупанты обстреляли Дворец культуры

Ночью оккупанты ударили ракетой по зданию ДК в Дружковке. Фото: Донецкая ОВА

Около 01:00 ночи 1 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке Донецкой области. Жители слышали два громких взрыва.

Как сообщают местные Тelegram-каналы, очевидцы утверждают, что удар был нанесен по городскому дому культуры. Отмечается, что здание получило значительные повреждения. Также повреждения получили административное здание, профессиональный лицей и несколько автомобилей.

К этому часу официальная информация о происшествии не поступала.

Это не первый обстрел Дружковского ДК. Ранее здание уже дважды подвергалось ударам российских оккупантов.