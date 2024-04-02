В селе Розовка под Енакиево прогремел взрыв, виднеется столб дыма

Сегодня, 2 апреля, во временно оккупированном селе Розовка Донецкой области прогремел взрыв. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.



На обнародованных кадрах из Telegram-канала можна увидеть, что над населенным пунктом поднялся столб дыма. В свою очередь оккупационная власть пока никак не прокомментировала инцидент.





Ранее мы писали, что 21 марта во временно оккупированном поселке Донецкой области в результате сброса боеприпаса погибла 30-летняя девушка.



Также так называемый глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин рассказал, что 19 марта в Петровском районе по ул. Кировоградской получила ранения женщина 1936 года рождения.