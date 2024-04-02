У селі Розівка під Єнакієвим прогримів вибух, піднявся стовп диму

Сьогодні, 2 квітня, у тимчасово окупованому селі Розівка Донецької області пролунав вибух. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.



На оприлюднених кадрах з Telegram-каналу можна побачити, що над населеним пунктом піднявся стовп диму. Своєю чергою окупаційна влада поки ніяк не прокоментувала інцидент.





Раніше ми писали, що 21 березня у тимчасово окупованому селищі Донецької області внаслідок скидання боєприпасу загинула 30-річна дівчина.



Також так званий голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін розповів, що 19 березня у Петрівському районі на вул. Кіровоградській зазнала поранень жінка 1936 року народження.