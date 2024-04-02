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Российская нефть «Сокол» возвращается в Индию, несмотря на санкции — Bloomberg

02 апреля 2024, 18:12

Российская нефть «Сокол» возвращается в Индию, несмотря на санкции — Bloomberg

Несколько супертанкеров с российской нефтью «Сокол» движутся в сторону Индии, хотя ранее эта страна отказалась от покупки сырья из-за угрозы санкций. Об этом пишет Bloomberg.

Супертанкер Nireta стоит на якоре недалеко на восточном побережье Индии, а два других танкера — «Восточный проспект» и Erecter — находятся недалеко на западе.

Bloomberg пишет, что в период до середины января 10 партий сырой нефти «Сокол», которые должны были прибыть в Индию, не были разгружены, и по крайней мере пять судов направились обратно через Малаккский пролив.

Все грузы «Сокола», загруженные в марте, и большую часть грузов, отправленных в феврале, доставили в Китай, но некоторые из этих более ранних партий теперь возвращаются в Индию.

Изменилось то, что «Сокол» теперь поставляют трейдеры, а не производитель, и грузы предлагаются с привлекательными скидками, что приводит к возобновлению некоторых поставок в Индию.

Недавно Bloomberg писало, что все индийские нефтеперерабатывающие заводы теперь отказываются принимать российскую нефть, перевозимую танкерами компании «Совкомфлот» из-за санкций США.

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