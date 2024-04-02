Російська нафта «Сокіл» повертається до Індії, незважаючи на санкції – Bloomberg

Декілька супертанкерів із російською нафтою «Сокіл» рухаються у бік Індії, хоча раніше ця країна відмовилася від купівлі сировини через загрозу санкцій. Про це пише Bloomberg.

Супертанкер Nireta стоїть на якорі неподалік східного узбережжя Індії, а два інших танкери — «Східний проспект» і Erecter — знаходяться недалеко на заході.

Bloomberg пише, що в період до середини січня 10 партій сирої нафти «Сокіл», які мали прибути до Індії, не були розвантажені, і принаймні п'ять суден попрямували назад через Малакську протоку.

Усі вантажі «Сокола», завантажені в березні, і більшу частину вантажів, відправлених у лютому, доставили до Китаю, але деякі з цих ранніх партій тепер повертаються до Індії.

Змінилося те, що «Сокіл» тепер постачають трейдери, а не виробник, і вантажі пропонуються із привабливими знижками, що призводить до відновлення деяких постачань до Індії.

Нещодавно Bloomberg писало, що всі індійські нафтопереробні заводи тепер відмовляються приймати російську нафту, яку танкери компанії «Совкомфлот» перевозили через санкції США.