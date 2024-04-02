Россияне распространяют информацию об «эвакуации жителей Харькова из-за возможности окружения города». Такие вбросы — очередной фейк России. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

В сети распространяют сообщения якобы от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины насчет проведения эвакуации из Харькова и его окрестностей из-за угрозы окружения города.

«МВД вместе с Центром противодействия дезинформации информирует, что указанные публикации являются враждебным информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации в Украине», — пишут в министерстве.

Как отмечают в ведомстве, при помощи таких фейков россияне, не имея возможности достичь желаемого на поле боя, пытаются посеять панику и хаос среди украинцев.

В МВД призвали не доверять сомнительным источникам информации.