Росіяни розповсюджують інформацію про «евакуацію мешканців Харкова через ймовірність оточення міста». Такі вкидання - черговий фейк Росії. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

У мережі поширюють повідомлення нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій України щодо проведення евакуації з Харкова та його околиць через загрозу облоги міста.

«МВС спільно з Центром протидії дезінформації інформує, що зазначені публікації є ворожим інформаційним вкиданням, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні», - зауважують у МВС.

Як зазначають у відомстві, за допомогою таких фейків росіяни, без змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос серед українців.

У МВС закликали не довіряти сумнівним джерелам інформації.