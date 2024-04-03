Войска РФ ранили троих жителей в Донецкой области

Россияне атаковала Донетичну. Фото: Вадим Филашкин

За прошедшие сутки, 2 апреля, российские войска обстреляли Донецкую область. В результате атак трое людей травмированы. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 2 апреля россияне ранили 3 жителей Донецкой области — в Николаевке», — написал он.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1898 человек, еще 4756 — получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что российская армия 2 апреля атаковала Днепр ракетами. По состоянию на 17:02 известно о пострадавших.