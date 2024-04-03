Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Войска РФ ранили троих жителей в Донецкой области

03 апреля 2024, 08:46

Войска РФ ранили троих жителей в Донецкой области

Россияне атаковала Донетичну. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковала Донетичну. Фото: Вадим Филашкин

За прошедшие сутки, 2 апреля, российские войска обстреляли Донецкую область. В результате атак трое людей травмированы. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«За 2 апреля россияне ранили 3 жителей Донецкой области — в Николаевке», — написал он.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1898 человек, еще 4756 — получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Ранее мы писали, что российская армия 2 апреля атаковала Днепр ракетами. По состоянию на 17:02 известно о пострадавших. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин
Места
Донецкая область
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:43
Главное за день: Удар по заводу в Татарстане. Россия накопила более 900 бомб
15:45
Путин заявил, что более 3,2 млн жителей оккупированных районов Украины получили российские паспорта
13:53
В селе Розовка под Енакиево прогремел взрыв, виднеется столб дыма
12:52
Аналитики ISW не подтверждают информацию о продвижении россиян к Часов Яру
11:42
Авиабомба РФ упала недалеко от вокзала в оккупированном Рубежном
10:42
Украинские разведчики взорвали электроподстанцию в Севастополе
09:59
Украине удалось вернуть домой еще одного похищенного россиянами ребенка
23:26
Главное за день: В Авдеевке расстреляли семью. Путин готовит глобальную войну
20:35
На оккупированной Луганщине захватчики начали волну «мобилизации»
19:12
В оккупированном Донецке отключат отопление: дата
18:45
Оккупанты превращают захваченные территории в помойку из-за нехватки коммунальщиков
16:48
Во временно оккупированном Мариуполе продолжается снос домов — горсовет
16:28
В оккупированном Старобельске при взрыве машины погиб коллаборант
10:58
В Авдеевке захватчики расстреляли семейную пару
23:28
Главное за день: Обстрел Львова. Путин подписал приказ о весеннем призыве
23:03
Главное за день: Мобилизированные «ДНР» жалуются на командование. Аварийные отключения света
23:14
Главное за день: РФ атакует энергетику. «ЛНР» объявила военный призыв
21:50
Планы РФ на Каховскую дамбу, Пушилин увидел в Авдеевке «хорошую жизнь», вспышка кори в Бердянске — дайджест из оккупации ►
13:58
«Суд ДНР» приговорил военнослужащего ВСУ к пожизненному заключению
13:16
Сырский рассказал причины отхода ВСУ из Авдеевки
все новости
10:59
За сутки россияне 17 раз обстреляли Донетчину: Филашкин рассказал детали
10:40
После авиаударов КАБами по Харьковской области разрушен магазин, повреждены помещения частного предприятия и жилой дом
10:24
В РФ сообщили об обстреле Белгородской области
09:57
Удар по Николаевке: трое пострадавших, повреждены дома и автомобили
09:56
В результате обстрела Донецкой области россиянами ранены трое работников ПАО «Донбассэнерго»
09:42
Военнослужащие с помощью ракет Brimstone уничтожили БМП с экипажем и склад боеприпасов
09:16
РФ обстреляли село на Харьковщине: погиб мужчина, его 11-летний сын умер в больнице
08:59
Россия ракетами С-300 ударила по городу Селидово: есть повреждения
08:46
Войска РФ ранили троих жителей в Донецкой области
08:40
Армия России за сутки потеряла более 700 военных, 11 танков и 30 артиллерийских систем
08:33
Силы ПВО сбили все дроны-камикадзе — Воздушные силы
23:43
Главное за день: Удар по заводу в Татарстане. Россия накопила более 900 бомб
23:13
В Курске начался сильный пожар после атаки БПЛА
22:42
РФ распространяет фейки насчет эвакуации и окружения Харькова — МВД
21:56
Третья штурмовая ВСУ бригада озвучила потери за месяц армии РФ на Авдеевском направление
20:51
В НАТО предлагают создать пятилетний фонд для Украины на 100 млрд долларов — Bloomberg
19:51
Путин назначил нового командующего Черноморским флотом
19:15
Кабмин выделил 3,5 миллиарда на обустройство укрытий в школах и больницах
18:44
Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет
18:12
Российская нефть «Сокол» возвращается в Индию, несмотря на санкции — Bloomberg
все новости
ВИДЕО
Военнослужащие с помощью ракет Brimstone уничтожили БМП с экипажем и склад боеприпасов Военнослужащие с помощью ракет Brimstone уничтожили БМП с экипажем и склад боеприпасов
03 апреля, 09:42
В Курске начался сильный пожар после атаки БПЛА В Курске начался сильный пожар после атаки БПЛА
02 апреля, 23:13
Робот-камикадзе Ratel S работает на Бахмутском направлении Украинский робот-камикадзе взорвал мост на Бахмутском направлении
02 апреля, 16:17
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: кадр из видео Правительство дополнительно выделило на строительство фортификаций еще 5,6 млрд гривен
02 апреля, 14:40
Пожар в частном секторе Херсона после обстрела РФ. Фото: ГСЧС Армия РФ продолжает обстрел жилых кварталов Херсона: спасателям пришлось ликвидировать пожар в частном секторе
02 апреля, 12:55
«Прилет» к оккупантам на позиции высокоточного боеприпаса Оккупанты засняли «прилет» высокоточного боеприпаса по своим позициям — видео
02 апреля, 12:22

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама