РФ днем обстреляла Днепр: есть пострадавшие

Российская армия сегодня днем, 2 апреля, атаковала Днепр ракетами. По состоянию на 17:02 известно о пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



«По предварительной информации, это пять человек. Все детали уточняем», — отметил он.



Глава региона призвал граждан не публиковать в соцсетях фото и видео с места удара. Также Лысак напомнил, что воздушная тревога в области продолжается, поэтому порекомендовал оставаться в укрытиях.



В 17:16 в Днепропетровской области был отбой тревоги.



Ранее мы писали, что оккупанты 1 апреля нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате атаки есть пострадавшая.