Війська РФ поранили трьох жителів у Донецькій області

Росіяни атакували Донетичну. Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби, 2 квітня, російські війська обстріляли Донецьку область. Унаслідок атак трьох людей травмовано. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 2 квітня росіяни поранили 3 мешканців Донецької області — у Миколаївці», — написав він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1898 осіб, ще 4756 — зазнали поранень. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російська армія 2 квітня атакувала Дніпро ракетами. Станом на 17.02 відомо про постраждалих.