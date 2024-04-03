РФ обстреляли село на Харьковщине: погиб мужчина, его 11-летний сын умер в больнице

Оккупационные войска РФ 2 апреля обстреляли село Новоосиново Купянского района Харьковской области. В результате атаки погиб 59-летний мужчина, его сын 3 апреля умер в медучреждении. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



По предварительной информации, оккупанты обстреляли населенный пункт около 17:00. На месте погиб мужчина, его 11-летнего сына с ранениями госпитализировали в больницу.



Однако сегодня стало известно, что подросток от полученных травм скончался.



Ранее мы писали, что 1 апреля вечером ВС РФ нанесли удар по центральной части Харькова.