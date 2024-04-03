РФ обстріляла село на Харківщині: загинув чоловік, його 11-річний син помер у лікарні

Окупаційні війська РФ 2 квітня обстріляли село Новоосинове Куп'янського району Харківської області. Унаслідок атаки загинув 59-річний чоловік, його син 3 квітня помер у медзакладі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



За попередньою інформацією, окупанти обстріляли населений пункт близько 17:00. На місці загинув чоловік, його 11-річного сина із пораненнями госпіталізували.



Однак сьогодні стало відомо, що підліток від завданих травм помер.



Раніше ми писали, що 1 квітня ввечері ЗС РФ завдали удару по центральній частині Харкова.