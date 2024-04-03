Удар по Николаевке: трое пострадавших, повреждены дома и автомобили

Россияне обстреляли Николаевку. Фото: прокуратура

Российские оккупанты 2 апреля обстреляли Николаевку Донецкой области. Известно о трех пострадавших, также есть значительные повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«2 апреля 2024 года, около 21:40, оккупационная армия РФ обстреляла г. Николаевку. Тип вооружения устанавливается», — говорится в сообщении.





Отметим, что пострадали трое гражданских — телесные повреждения получила 48-летняя женщина, а также двое мужчин — 43 и 57 лет. С осколочным ранением, контузией и ушибами их доставили в больницу.



Кроме того, повреждены частные и многоквартирные жилые дома, остановка общественного транспорта и автомобили.



При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



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