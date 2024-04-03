Удар по Миколаївці: троє постраждалих, пошкоджено будинки та автомобілі

Росіяни обстріляли Миколаївку. Фото: прокуратура

Російські окупанти 2 квітня обстріляли Миколаївку на Донеччині. Відомо про трьох постраждалих, також є значні пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«2 квітня 2024 року близько 21:40 окупаційна армія РФ обстріляла м. Миколаївку. Тип озброєння з'ясовується», — йдеться у повідомленні.





Зазначимо, що постраждали троє цивільних: тілесні ушкодження отримала 48-річна жінка, а також двоє чоловіків – 43 та 57 років. З осколковим пораненням, контузією та забоями постраждалих доправили до лікарні.



Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, зупинка громадського транспорту та автомобілі.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що 3 квітня окупаційні війська вкотре завдали ракетних ударів по місту Селидове.