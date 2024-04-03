Россия ракетами С-300 ударила по городу Селидово: есть повреждения

Оккупанты обстреляли Селидово. Фото: Селидовская ГВА

Сегодня, 3 апреля, оккупационные войска РФ в очередной раз нанесли ракетные удары по городу Селидово. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.



Предварительно, россияне атаковали город с помощью С-300.



В результате обстрела повреждены 7 административных зданий, 12 многоэтажных и 8 частных жилых домов. Информация о пострадавших и погибших не поступала.





Ранее мы писали, что за 2 апреля российские войска обстреляли Донецкую область. В результате атак трое людей травмированы.