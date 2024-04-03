«Шахтер» примет «Черноморец» в матче 1/2 финала Кубка Украины

«Шахтер» - «Черноморец»: полуфинал Кубка Украины

Сегодня, 3 апреля, во Львове состоится матч полуфинала Кубка Украины по футболу между командами «Шахтер» Донецк и «Черноморец» Одесса.







В Кубке Украины «Шахтер» и «Черноморец» встречались 8 раз: 7 поединков выиграли дончане, еще одна игра завершилась победой одесситов (общая разница мячей: 15-3).



В частности, в 1995, 2004 и 2008 годах соперники играли именно на стадии полуфинала (тогда было по 2 матча), и горняки всегда проходили дальше.



В сезоне-2012/13 «оранжево-черные» обыграли оппонента в финале (3:0), а прошедшая кубковая встреча произошла осенью 2021 года, когда дончане снова были сильнее «моряков» (3:0).



В составе «Шахтера» на полуфинальный матч Кубка Украины с «Черноморцем» выйдут девять украинцев и лишь два легионера — Эгиналду и Кевин.

Склад «Шахтаря» на півфінальний матч Кубка України з «Чорноморцем»



Гра розпочнеться о 18:00.



Пряма трансляція – на каналі https://t.co/TxzN9Ri2o6 (повний список трансляторів – https://t.co/Z0MuiMsJb5).#Shakhtar #ШахтарЧорноморець pic.twitter.com/Ptc9CViHGr — FC SHAKHTAR DONETSK (FCShakhtar) April 3, 2024



Игра состоится на стадионе «Арена Львов» в 18:00, а прямая трансляция будет доступна любителям футбола на UPL.TV.



Стоит добавить, что в этом году на пути к полуфиналу обе команды столкнулись с одинаковыми проблемами внутри клубов.



Донецкий клуб расторг контракт с футболистом Александром Роспутькоми из-за отказа последнего от исполнения обязанностей по контракту, который впоследствии сбежал в РФ.



Аналогично тренер по физподготовке футбольного клуба «Черноморец» Игорь Касьяненко также сбежал заграницу после возвращения команды со сборов домой. Позже его заметили в США.