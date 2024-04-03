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«Шахтер» примет «Черноморец» в матче 1/2 финала Кубка Украины

03 апреля 2024, 17:12

«Шахтер» примет «Черноморец» в матче 1/2 финала Кубка Украины

«Шахтер» - «Черноморец»: полуфинал Кубка Украины «Шахтер» - «Черноморец»: полуфинал Кубка Украины

Сегодня, 3 апреля, во Львове состоится матч полуфинала Кубка Украины по футболу между командами «Шахтер» Донецк и «Черноморец» Одесса. 



В Кубке Украины «Шахтер» и «Черноморец» встречались 8 раз: 7 поединков выиграли дончане, еще одна игра завершилась победой одесситов (общая разница мячей: 15-3).

В частности, в 1995, 2004 и 2008 годах соперники играли именно на стадии полуфинала (тогда было по 2 матча), и горняки всегда проходили дальше.

В сезоне-2012/13 «оранжево-черные» обыграли оппонента в финале (3:0), а прошедшая кубковая встреча произошла осенью 2021 года, когда дончане снова были сильнее «моряков» (3:0). 

В составе «Шахтера» на полуфинальный матч Кубка Украины с «Черноморцем» выйдут девять украинцев и лишь два легионера — Эгиналду и Кевин. 


Игра состоится на стадионе «Арена Львов» в 18:00, а прямая трансляция будет доступна любителям футбола на UPL.TV. 


Стоит добавить, что в этом году на пути к полуфиналу обе команды столкнулись с одинаковыми проблемами внутри клубов. 

Донецкий клуб расторг контракт с футболистом Александром Роспутькоми из-за отказа последнего от исполнения обязанностей по контракту, который впоследствии сбежал в РФ.  

Аналогично тренер по физподготовке футбольного клуба «Черноморец» Игорь Касьяненко также сбежал заграницу после возвращения команды со сборов домой. Позже его заметили в США.

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