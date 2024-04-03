«Шахтар» зустрінеться з «Чорноморцем» у матчі 1/2 фіналу Кубка України

«Шахтар» - «Чорноморець»: півфінал Кубка України

Сьогодні, 3 квітня, у Львові відбудеться матч півфіналу Кубка України з футболу між командами «Шахтар» Донецьк та «Чорноморець» Одеса.







У Кубку України «Шахтар» і «Чорноморець» зустрічалися 8 разів: 7 поєдинків виграли донеччани, ще одна гра завершилася перемогою одеситів (загальна різниця м’ячів: 15–3).



Зокрема, у 1995, 2004 та 2008 роках суперники грали саме на стадії півфіналу (тоді було по 2 матчі), й «гірники» завжди проходили далі.



У сезоні-2012/13 «помаранчево-чорні» обіграли опонента у фіналі (3:0), а минула кубкова зустріч сталася восени 2021 року, коли донеччани знову були сильнішими за «моряків» (3:0).



У складі «Шахтаря» на півфінальний матч Кубка України з «Чорноморцем» вийдуть дев'ять українців і лише два легіонери — Егіналду та Кевін.

Склад «Шахтаря» на півфінальний матч Кубка України з «Чорноморцем»



Гра розпочнеться о 18:00.



Пряма трансляція – на каналі https://t.co/TxzN9Ri2o6 (повний список трансляторів – https://t.co/Z0MuiMsJb5 ). #Шахтар #ШахтарЧорноморець pic.twitter.com/Ptc9CViHGr - FC SHAKHTAR DONETSK (FCShakhtar) April 3, 2024



Гра відбудеться на стадіоні «Арена Львів» о 18.00, а пряма трансляція буде доступна любителям футболу на UPL.TV.



Варто додати, що цього року на шляху до півфіналу обидві команди зіштовхнулися з однаковими проблемами усередині клубів.



Донецький клуб розірвав контракт з футболістом Олександром Роспутько через відмову останнього від виконання обов'язків за контрактом, який згодом втік до РФ.



Аналогічно тренер з фізпідготовки футбольного клубу «Чорноморець» Ігор Касьяненко також втік за кордон після повернення команди зі зборів додому. Пізніше його помітили у США.