«Шахтер» расторг контракт со сбежавшем в РФ футболистом Александром Роспутьком

В связи с невозвратом в расположение команды ФК «Шахтер» и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту донецкий клуб расторг контракт с футболистом Александром Роспутьком. Сообщение о расторжении договора появилось на официальном сайте горняков.



Напомним, игрок «Шахтера» скрылся в неизвестном направлении после матча Юношеской лиги с «Антверпеном», который состоялся 4 октября.



Он не появился на борту самолета, на котором команда должна была вернуться в Украину. «Брутальный футбол» отметил, что накануне выезда, футболист договорился с «Шахтером» о новом 5-летнем контракте.



Именно на основании этого факта и было принято решение включить его в заявку на матч с «Антверпеном». В результате поисков в аэропорту все, что удалось найти, это аккуратно сложенная форма игрока.



Футболист удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Позже отец Александра Роспутько Юрий Роспутько не смог объяснить поступок сына.



«Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из "Шахтера". Я могу только сказать, что в России ему точно будет безопаснее», — заявил он.



Напомним, УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Литвы на 10 тысяч евро за песню против Путина, которую исполнили болельщики команды.