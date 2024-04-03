Британия передаст Украине партию оборудования для разминирования

Великобритания договорилась с частным предприятием о ремонте партии помощи для разминирования, которую планируется передать Украине. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Предприятие Defence Equipment & Support, которое входит в структуру оборонного ведомства Британии, сообщило, что Украина на текущий момент является самой заминированной страной в мире.

Поэтому оно заключило контракт с компанией Pearson Engineering на поставку оборудования. Великобритания передала оборудование, которое позволит бронетехнике прокладывать безопасные маршруты.