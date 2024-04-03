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Британія передасть Україні партію обладнання для розмінування

03 квітня 2024, 18:16

Британія передасть Україні партію обладнання для розмінування

Великобританія домовилася з приватним підприємством щодо ремонту партії допомоги для розмінування, яку планується передати Україні. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Підприємство Defence Equipment & Support, яке входить до структури оборонного відомства Британії, повідомило, що Україна наразі є найзамінованішою країною у світі.

Тому воно уклало контракт із компанією Pearson Engineering на постачання обладнання. Великобританія передала обладнання, яке дозволить бронетехніці прокладати безпечні маршрути.

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