Британія передасть Україні партію обладнання для розмінування

Великобританія домовилася з приватним підприємством щодо ремонту партії допомоги для розмінування, яку планується передати Україні. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Підприємство Defence Equipment & Support, яке входить до структури оборонного відомства Британії, повідомило, що Україна наразі є найзамінованішою країною у світі.

Тому воно уклало контракт із компанією Pearson Engineering на постачання обладнання. Великобританія передала обладнання, яке дозволить бронетехніці прокладати безпечні маршрути.