Северодонецк, Красноград и Ватутино переименуют

В Украине в ближайшее время переименуют ряд городов и сел, средт которых Красноград, Северодонецк и Ватутино. Об этом сообщает первый заместитель председателя Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский.

По его словам, семь городов и 44 села/поселка будут переименованы в рамках процедуры деколонизации.

Среди прочего, планируются следующие переименования: Першотравенск (Днепропетровская область) — Шахтерское; Красноград (Харьковская область) — Берестын;

Первомайский (Харьковская область) — Златополь; Первомайск (Луганская область) — Сокологорск; Ватутино (Черкасская область) — Багачево; Дружба (Сумская область) — Журавское; Северодонецк (Луганская область) — Сиверскодонецк.