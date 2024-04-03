Сєверодонецьк, Красноград та Ватутіне перейменують

В Україні найближчим часом перейменують низку міст і сіл, зокрема: Красноград, Сєверодонецьк та Ватутіне. Про це повідомляє перший заступник голови Комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозінський.

За його словами, сім міст та 44 села/селища будуть перейменовані у межах процедури деколонізації.

З-поміж решти плануються такі зміни: Першотравенськ (Дніпропетровська область) - на Шахтарське; Красноград (Харківська область) - на Берестин;

Першотравневий (Харківська область) - на Златополь; Первомайськ (Луганська область) - на Сокологорськ; Ватутіне (Черкаська область) - на Багачове; Дружба (Сумська область) - на Журавське; Сєверодонецьк (Луганська область) — на Сіверскодонецьк.