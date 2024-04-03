Донецький «Шахтар» став першим фіналістом Кубка України після великої перемоги над «Чорноморцем»

ФК «Шахтар» у першому півфіналі Кубка України розгромив одеський «Чорноморець». Фото: ФК Шахтар

Донецький «Шахтар» з рахунком 4:1 розгромив одеський «Чорноморець» у півфіналі Кубка України 2023/24.

У середу, 3 квітня, у Львові на «Арені Львів» у півфіналі Кубка України «Шахтар» приймав «Чорноморець».

Донеччани здобули переконливу перемогу з рахунком 4:1.

Рахунок на початку зустрічі відкрив Данило Сікан, і практично одразу Андрій Штогрін відновив паритет і повернув інтригу у протистояння. Однак Артем Бондаренко наприкінці першого тайму з пенальті знову вивів «гірників» уперед, а у другому таймі лідер «Шахтаря» Георгій Судаков на індивідуальній майстерності оформив дубль.

Завтра, 4 квітня, в ішому матчі півфіналу зустрінуться житомирське «Полісся» та полтавська «Ворскла».

Фінал Кубка України відбудеться 15 травня, а номінальним господарем поєдинку стане переможець пари «Полісся» — «Ворскла».