Российские дроны ударили по Харькову, погибли люди

Ночью российские беспилотники атаковали Харьков, есть погибшие и раненые. Фото: ГСЧС

В результате ночной атаки на Харьков российских дронов Shahed погибли четыре человека, десять получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Кроме погибших трех спасателей, прибывших на место прилета для ликвидации последствий, обнаружен еще один погибший человек.

«Обнаружили тело гражданской женщины», — написал Синегубов.

Также он сообщил о по меньшей мере 10 раненых в результате атаки оккупантов на Харьков.

«49-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, другие пациенты — в среднем и легком состояниях. Среди пострадавших — медсестра Областного центра экстренной медицинской помощи, которая в составе бригады приехала на вызов и получила травмы от повторного удара», — сообщил начальник ОВА.

Все пострадавшие получают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что ночью 4 апреля российские военные атаковали Харьков ударными дронами. Несколько БпЛА повредили частные и многоквартирные дома.