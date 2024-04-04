Російські дрони вдарили по Харкову, загинули люди

Вночі російські безпілотники атакували Харків, є загиблі та поранені. Фото: ДСНС

Внаслідок нічної атаки на Харків російських дронів Shahed загинули чотири людини, десять отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Крім загиблих трьох рятувальників, які прибули на місце прильоту для ліквідації наслідків, виявлено ще одну загиблу людину.

«Виявили тіло громадянської жінки», — написав Синегубов.

Також він повідомив про щонайменше 10 поранених внаслідок атаки окупантів на Харків.

«49-річний чоловік перебуває у тяжкому стані, інші пацієнти — у середньому та легкому станах. Серед постраждалих — медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик та отримала травми від повторного удару», — повідомив начальник ОВА.

Усі постраждалі отримують медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що вночі 4 квітня російські військові атакували Харків ударними дронами. Декілька БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки.