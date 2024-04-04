Global Firepower определил место Украины среди лучших армий мира

Global Firepower – вебсайт, который публикует рейтинг совокупной военной мощи каждой из стран мира, поставил украинскую армию на 18-е место в списке.



Лидером рейтинга остается вооруженные силы США, далее идут РФ, Китай, Индия, а замыкает первую пятерку ВС Южной Кореи.

Рейтинг лучших армий мира. Фото: скриншот globalfirepower

В первую 10-ку также попали армии Великобритании, Японии, Турции, Пакистана и Италии. В мировом рейтинге Украина занимает 18 место, немного уступая Израилю. Однако опережает, например, армию Канады.

Рейтинг лучших армий мира. Фото: скриншот globalfirepower

Для расчета рейтинга каждой из стран используется определенная формула, формирующаяся путем сравнения 60 факторов.



По состоянию на 2024 год, украинское войско опережает в европейском рейтинге, в частности, немецкую и польскую армии, которые занимают 19-е и 21-е место соответственно.