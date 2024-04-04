Global Firepower визначив місце України серед найкращих армій світу

Вебсайт Global Firepower, який публікує рейтинг сукупної військової потужності кожної з країн світу, поставив українську армію на 18 місце у списку.



Лідером рейтингу залишаються збройні сили США, далі йдуть РФ, Китай, Індія, а замикає першу п'ятірку ЗС Південної Кореї.

Рейтинг найкращих армій світу. Фото: скріншот globalfirepower

У першу десятку також потрапили армії Великобританії, Японії, Туреччини, Пакистану та Італії. У світовому рейтингу Україна посідає 18 місце, трохи поступаючись Ізраїлю. Проте випереджає, наприклад, армію Канади.

Рейтинг найкращих армій світу. Фото: скріншот globalfirepower

Для розрахунку рейтингу кожної з країн використовується певна формула, яка формується шляхом порівняння 60 факторів.



Станом на 2024 рік, українське військо випереджає в європейському рейтингу, зокрема, німецьку та польську армії, які посідають 19 та 21 місце відповідно.