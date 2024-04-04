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На маршрут столичного метро вышел второй поезд полученный от Варшавы

04 апреля 2024, 12:45

На маршрут столичного метро вышел второй поезд полученный от Варшавы

На маршрут столичного метро вышел второй поезд полученный от Варшавы На маршрут столичного метро вышел второй поезд полученный от Варшавы

Сегодня, 4 апреля, на маршрут зеленой ветки столичного метро вышел уже второй поезд из вагонов, полученных Киевом от Варшавы, написал мэр Киева Виталий Кличко.

«Проехался в нем. Вагоны удобны и хороши Эксплуатацию первого такого поезда начали на этой ветке в ноябре прошлого года. В прошлом году в качестве благотворительной помощи столица Польши передала Киеву 60 вагонов метро», — заявил мэр города.

Специалисты КП «Киевский метрополитен» используют часть вагонов в качестве технических доноров для капремонтов киевской подземки. А часть – адаптируют и добавляют в подвижной состав столичного метро. 

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