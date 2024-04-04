На маршрут столичного метро вышел второй поезд полученный от Варшавы

Сегодня, 4 апреля, на маршрут зеленой ветки столичного метро вышел уже второй поезд из вагонов, полученных Киевом от Варшавы, написал мэр Киева Виталий Кличко.



«Проехался в нем. Вагоны удобны и хороши Эксплуатацию первого такого поезда начали на этой ветке в ноябре прошлого года. В прошлом году в качестве благотворительной помощи столица Польши передала Киеву 60 вагонов метро», — заявил мэр города.



Специалисты КП «Киевский метрополитен» используют часть вагонов в качестве технических доноров для капремонтов киевской подземки. А часть – адаптируют и добавляют в подвижной состав столичного метро.