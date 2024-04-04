На маршрут столичного метро вийшов другий поїзд, переданий Варшавою

На маршрут столичного метро вийшов другий поїзд, отриманий від Варшави

Сьогодні, 4 квітня, на маршрут зеленої гілки столичного метро вийшов уже другий поїзд, що складається з вагонів, отриманих Києвом від Варшави. Про це написав мер Києва Віталій Кличко.



«Проїхався в ньому. Вагони зручні й гарні. Експлуатацію першого такого потяга почали на цій гілці в листопаді минулого року. Загалом в якості благодійної допомоги столиця Польщі передала Києву 60 вагонів метро», — заявив мер міста.



Фахівці КП «Київський метрополітен» використовують частину варшавских вагонів як технічних донорів для капремонтів вагонів київської підземки. А частину – адаптують та додають до рухомого складу столичного метро.