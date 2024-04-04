Потерявшая обе ноги во время обстрела вокзала в Краматорске девочка примет участие в Бостонском марафоне

Потерявшая обе ноги во время ракетного удара по Краматорскому вокзалу девочка примет участие в Бостонском марафоне. Фото: Львовский городской совет

Потерявшая в результате ракетного удара россиян по вокзалу в Краматорске обе ноги 12-летняя Яна Степаненко примет участие в знаменитом Бостонском марафоне. Об этом сообщил Львовский городской совет.

Отмечается, что девочка уже два месяца усиленно готовится к забегу на пятикилометровую дистанцию: дважды в неделю занимается в Национальном реабилитационном центре «Несокрушимые» (Unbroken) с физическим терапевтом и дважды на велотреке и стадионе с профессиональными тренерами бегового клуба PROBIG.

Принять участие в одном из самых больших и престижных марафонов в мире украинку пригласил американский фонд One World Strong, помогающий ветеранам и гражданским, пострадавшим в результате терактов и военных действий, сообщили в Львовском горсовете.

Цель Яны – напомнить миру, что война в Украине продолжается, продолжают страдать и гибнуть дети и взрослые, и ежедневно растет количество людей с ампутациями.

Кроме этого, девочка будет бежать марафон, чтобы собрать 615 тысяч гривен на спортивный протез для тяжелораненого 30-летнего украинского бойца Александра Рясного, пациента центра «Несокрушимые», потерявшего правую ногу на Запорожском направлении. Сейчас мужчина овладевает обычным протезом, планирует возвращаться на службу и мечтает бегать.

В Львовском горсовете напомнили, что 8 апреля 2022 года, в результате ракетного удара россиян по железнодорожному вокзалу в Краматорске, Яна Степаненко потеряла обе ноги. Фотография, где ее на руках несет хирург детской больницы святого Николая Первого медицинского объединения Львова, облетела весь мир. Первые протезы для ходьбы и бега Яна получила в США. Летом прошлого года, после года восстановления за границей, она вернулась в Украину. Здесь Яна продолжила реабилитацию и успела получить новые искусственные конечности для ходьбы в мастерской протезирования центра Unbroken.

Бостонский марафон является одним из самых больших и престижных в мире. Участие в нем ежегодно принимает около 30 тысяч человек со всего мира.