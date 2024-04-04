Дівчинка, яка втратила обидві ноги під час обстрілу вокзалу в Краматорську, візьме участь у Бостонському марафоні

Дівчинка, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по Краматорському вокзалу, візьме участь у Бостонському марафоні. Фото: Львівська міська рада

12-річна Яна Степаненко, яка втратила унаслідок ракетного удару росіян по вокзалу в Краматорську обидві ноги, візьме участь у знаменитому Бостонському марафоні. Про це повідомила Львівська міська рада.

Зазначається, що дівчинка вже два місяці посилено готується до забігу на п'ятикілометрову дистанцію: двічі на тиждень займається у Національному реабілітаційному центрі «Незламні» (Unbroken) з фізичним терапевтом та двічі на велотреку та стадіоні з професійними тренерами бігового клубу PROBIG.

Взяти участь в одному з найбільших та найпрестижніших марафонів у світі українку запросив американський фонд One World Strong, який допомагає ветеранам та цивільним, постраждалим внаслідок терактів та військових дій, – повідомили у Львівській міськраді.

Мета Яни – нагадати світові, що війна в Україні триває, продовжують страждати та гинути діти та дорослі, і щодня зростає кількість людей з ампутаціями.

Окрім цього, дівчинка бігтиме марафон, щоб зібрати 615 тисяч гривень на спортивний протез для тяжко пораненого 30-річного українського бійця Олександра Рясного, пацієнта центру «Незламні», який втратив праву ногу на Запорізькому напрямку. Наразі Олександр опановує звичайний протез, планує повертатися на службу та мріє бігати.

У Львівській міськраді нагадали, що 8 квітня 2022 року внаслідок ракетного удару росіян по залізничному вокзалу у Краматорську Яна Степаненко втратила обидві ноги. Фотографія, де її на руках несе хірург Дитячої лікарні Святого Миколая Першого медичного об'єднання Львова, облетіла увесь світ. Перші протези для ходьби та бігу Яна отримала у США. Влітку минулого року після року відновлення за кордоном вона повернулася до України. Тут Яна продовжила реабілітацію та отримала нові штучні кінцівки для ходьби у майстерні протезування центру Unbroken.

Бостонський марафон є одним із найбільших і найпрестижніших у світі. Участь у ньому щорічно беруть близько 30 тисяч людей з усього світу.