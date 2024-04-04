В захваченном Луганске раскрыли проблемы с общественным транспортом

Во временно оккупированном Луганске есть проблемы с общественным транспортом. В частности, в городе нехватка водителей. Об этом сообщило местное пророссийское издание.



Отмечается, что сейчас в работе только 120 автобусов вместо 240 имеющихся.



«На данный момент у предприятия существует одна из основных проблем – нехватка водителей. У предприятия есть 240 единиц автобусов, в эксплуатации – 120, из-за нехватки водителей. Мы приняли решение совместно с администрацией города закрывать «дыры», которые появились вследствие того, что с линии начали сходить машины на социально направленных маршрутах», — заявил он.



По словам директора предприятия «Луганскгортранс» Владислава Насонова, заработная плата у водителей составляет от 50 до 100 тыс. руб. (около 21 тысяч гривен-42 тысяч гривен).



Кроме того, чиновник отметил, что в городе решили проблему с перевозками в Каменнобродском районе. Для этого был восстановлен маршрут № 110. Транспорт передвигается строго по графику.



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