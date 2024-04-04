У захопленому Луганську розкрили проблеми із громадським транспортом

У тимчасово окупованому Луганську є проблеми із громадським транспортом. Зокрема, бракує водіїв. Про це повідомило місцеве проросійське видання.



Зазначається, що зараз у роботі лише 120 автобусів замість 240 наявних.



«На цей момент підприємство має одну з основних проблем – брак водіїв. Підприємство має 240 одиниць автобусів, в експлуатації – 120, через нестачу водіїв. Ми ухвалили рішення спільно з адміністрацією міста закривати «дірки», які виникли внаслідок того, що з лінії почали сходити машини соціально спрямованими маршрутами», — заявив так званий директор підприємства «Луганськміськтранс» Владислав Насонов.



За словами Насонова, заробітна плата водіїв становить від 50 до 100 тис. руб. (близько 21-42 тис. у гривневому еквіваленті).



Крім того, чиновник зазначив, що у місті вирішили проблему з перевезеннями у Кам'янобродському районі. Для цього було відновлено маршрут № 110. Транспорт пересувається чітко за графіком.



