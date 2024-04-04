В Краматорске разоблачили сторонника вторжения российских войск в Украину

Житель Краматорска Донецкой области отрицал оккупацию украинских городов и одобрял ракетные обстрелы мирного населения. Его уведомили о подозрении. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры жителю Краматорска Донецкой области сообщено о подозрении в оправдании участников вооруженной агрессии РФ и распространении материалов с отрицанием временной оккупации части территории Украины.

«В октябре 2022 года рабочий местного машиностроительного завода в одной из запрещенных соцсетей репостил сообщения, содержащие оскорбительные высказывания в адрес украинского народа и государственной власти», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, мужчина распространял ложные утверждения, что якобы Мариуполь, Донецк и Луганск не оккупированы, а «освобождены».

На своей странице он оправдывал ракетные атаки на мирные украинские города, жители которых, по мнению автора, «заслужили справедливое наказание».

Ранее сообщалось, что житель Краматорска получил пожизненный срок за то, что навел ракеты оккупантов на местное кафе RIA PIZZA.