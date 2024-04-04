Пожизненное заключение: оглашен приговор жителю Краматорска, который навел ракетный удар оккупантов по «RIA PIZZA»

Вид «RIA PIZZA» после удара ракеты «Искандер M» в Краматорске 27 июня 2023 года. Фото: Новости Донбасса

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры доказали в суде вину жителя Краматорска в государственной измене, по его наводке оккупанты ударили ракетным комплексом «Искандер M» по местному кафе «RIA PIZZA».

Житель Краматорска обвинен в государственной измене и приговорен к пожизненному. Фото: Донецкая областная прокуратура

Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Суд установил, что мужчина, работавший на газотранспортном предприятии, был завербован для выполнения задач государства-агрессора.

Осужденный коллаборант, который помог навести ракетный удар по кафе в Краматорске. Фото: Донецкая областная прокуратура

«27 июня 2023 года к нему в очередной раз обратился "начальник отделения разведки командования МВД днр". Он поставил перед так называемым агентом задачу по проверке информации о наличии украинских военных в "RIA PIZZA" в Краматорске. Осужденный согласился с предложением. В центре города он заметил на парковке автомобили с военными номерами и самих военных в заведении питания. Записал два видео, которые сразу отправил собеседнику в мессенджер Telegram», — рассказали в суде.



Прокуроры отметили, чтобы никто не заметил его интереса к локации, все свои действия мужчина старательно скрывал от посторонних глаз.



Через некоторое время после отправки записей по этому заведению представители РФ нанесли удар с ОТРК «Искандер M», в результате чего погибли 13 человек и ранены 64, в том числе дети.

Вид кафе после "прилета". Фото: Донецкая областная прокуратура

Вид кафе после "прилета". Фото: Донецкая областная прокуратура

Через два дня после атаки, «Новости Донбасса» узнали подробности военного преступления, совершенного оккупантами.



Изначально правоохранители предположили, что российские войска ударили по Краматорску двумя ракетами «Искандер-К» и практически сразу же задержав подозреваемого.



Напомним, в Краматорске после ракетного удара РФ появился импровизированный мемориал у разрушенного кафе.



Корреспондент «Новостей Донбасса» также побывал на месте кафе в Краматорске, которое было разрушено российской ракетой 27 июня.