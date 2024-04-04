У Краматорську викрили прихильника вторгнення російських військ в Україну

Житель Краматорська Донецької області заперечував окупацію українських міст та схвалював ракетні обстріли мирного населення. Йому оголошено про підозру. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканцю Краматорська Донецької області повідомлено про підозру у виправданні учасників збройної агресії РФ та поширенні матеріалів із запереченням тимчасової окупації частини території України.

«У жовтні 2022 року робітник місцевого машинобудівного заводу в одній із заборонених соцмереж робив репости повідомлень, що містять образливі висловлювання на адресу українського народу та державної влади», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Крім того, чоловік поширював хибні твердження, що нібито Маріуполь, Донецьк і Луганськ не окуповані, а «звільнені».

На своїй сторінці він виправдовував ракетні атаки на мирні українські міста, жителі яких, на думку автора, «заслужили на справедливе покарання».

Раніше повідомлялося, що мешканець Краматорська отримав довічний термін за те, що навів ракети окупантів на місцеве кафе RIA PIZZA.