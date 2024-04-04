В оккупированном Луганске взорвался автомобиль

Взрыв автомобиля в Луганске. Кадр из видео

Во временно захваченном Россией Луганске сегодня, 4 апреля, произошел инцидент, взорвался автомобиль. Об этом сообщили соцсети.



По словам местных жителей, на улице Черноморской произошел сильный взрыв, однако после этого автомобиль сгорел дотла.



На обнародованном видео можно увидеть момент взрыва газового баллона в машине. Оккупационные власти пока никак не прокомментировали этот прецедент.



Также неизвестно, что стало первоочередной причиной возгорания.



Ранее мы писал, что в Николаевской области культиватор наехал на неизвестный взрывоопасный предмет, который сдетонировал.