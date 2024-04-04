В окупованому Луганську вибухнув автомобіль

У тимчасово захопленому Росією Луганську сьогодні, 4 квітня, стався інцидент з вибухом автомобіля. Про це повідомили соцмережі.



За словами місцевих жителів, на вулиці Чорноморській стався сильний вибух, автомобіль згорів ущент.



На оприлюдненому відео можна побачити момент детонації газового балона у машині. Окупаційна влада поки ніяк не прокоментувала цей прецедент.



Також невідомо, що стало першочерговою причиною займання.



Раніше ми писали, що на Миколаївщині культиватор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував.