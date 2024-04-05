Российская армия потеряла за сутки более 140 единиц техники

За прошедшие сутки, 4 апреля, оккупационная армия РФ понесла серьезные потери: 860 человек личного состава, 15 танков, 73 боевых бронированных машин и 50 артиллерийских систем. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.



«Вдобавок ВСУ уничтожили три РСЗО, одну ПВО, 30 БПЛА оперативно-тактического уровня, 61 единицу автомобильной техники и автоцистерн, а также четыре машины специальной техники», — говорится в отчете Генштаба.







Ранее, 3 апреля, российская оккупационная армия потеряла ранеными и убитыми более 710 военнослужащих и 60 единиц техники.