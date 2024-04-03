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Армия России за сутки потеряла более 700 военных, 11 танков и 30 артиллерийских систем

03 апреля 2024, 08:40

Армия России за сутки потеряла более 700 военных, 11 танков и 30 артиллерийских систем

По состоянию на 3 апреля, российская оккупационная армия потеряла ранеными и убитыми более 710 военнослужащих и 60 единиц техники. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ. 

В оборонном ведомстве отметили, что общие боевые потери противника ориентировочно достигли 444 370 человек личного состава, включая 710 оккупантов за прошедшие сутки.



«Россия лишилась 11 танков, общее число которых уже превысило 7009 единиц, 18 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, двух РСЗО, одной системы ПВО и 17 БПЛА оперативно-тактического уровня», — говорится в сообщении. 



Напомним, днем ранее украинские военнослужащие уничтожили 780 российских оккупантов, а также огромное количество военной техники. 

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